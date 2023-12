Migranti: von der Leyen, accordo fra Italia e Albania in linea con diritto comunitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa di accordo fra Italia e Albania per la gestione dell'immigrazione è in linea con gli obblighi Ue. È quanto si legge nella lettera inviata agli Stati membri europei dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sullo stato di attuazione del tema migrazioni, in vista del vertice europeo di domani e venerdì. "Abbiamo anche assistito a importanti iniziative promosse dagli Stati membri, come l'accordo operativo tra Italia e Albania. Questo è un esempio di pensiero fuori dagli schemi, basato su un'equa condivisione delle responsabilità con i Paesi terzi e in linea con gli obblighi previsti dal diritto comunitario e internazionale", scrive von der Leyen nella lettera. (Beb)