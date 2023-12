Casa: Ronzulli (FI), rigenerazione urbana al centro nostre battaglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- La casa è nel dna di Forza Italia, “il presidente Berlusconi diceva 'quand le batiment va, tout va'. Noi, proseguendo su questa linea, continueremo a difendere quelle che sono non soltanto le vostre battaglie ma anche le nostre. Il coraggio per difenderle non ci manca". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo al Festival della rigenerazione urbana promosso dall'Ance a Roma. "Sulla rigenerazione urbana - ha proseguito - Forza Italia ha preparato dei disegni di legge. È un tema entrato a pieno titolo nel dibattito, a livello nazionale e internazionale, tutti gli amministratori dei grandi centri urbani si interrogano su come intervenire per efficientare il patrimonio edilizio, l'architettura cittadina e per rendere le nostre città più efficienti, razionali e vivibili senza un ulteriore consumo di suolo. Poco più di 15 anni fa, il governo Berlusconi approvava il famoso piano casa, un provvedimento storico e lungimirante, perché metteva al centro della nostra azione politica tematiche che ancora oggi sono attuali. Oggi intendiamo porre con forza questa esigenza nell'agenda politica del Paese". "Il ministro Salvini ha convocato per il 19 dicembre un primo tavolo di lavoro, in cui sono state convocate tutte le associazioni di settore, proprio per costruire insieme il nuovo piano casa – ha aggiunto - Bisogna avviare quanto prima un percorso che ci porti ad una legge in materia di rigenerazione urbana per fornire agli operatori del settore e agli enti locali un quadro normativo nazionale di riferimento, con l'obiettivo di rendere i Comuni più sostenibili e a misura d'uomo, elevandone la qualità urbana attraverso azioni di riqualificazione. Per riuscirci, serve una partnership forte tra il pubblico, a partire dai Comuni, e il privato, che sarà chiamato a sostenere gli investimenti. Per noi il comparto edile è importante, ce ne stiamo occupando in questa sessione di bilancio e continueremo a farlo anche nei prossimi anni". (Rin)