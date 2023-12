Haiti: Bahamas conferma disponibilità ad inviare 150 elementi per missione sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Bahamas hanno confermato l'intenzione di partecipare alla Missione multinazionale di sostegno alla sicurezza ad Haiti (Mmss), l'operativo autorizzato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alla cui testa si è candidato il Kenya. Per garantire alla polizia haitiana sostegno nella lotta contro le bande criminali, ha detto il capo della Royal Bahamas Defence Force, Raymond King, sono state individuate persone "che hanno ricevuto un addestramento speciale", elementi che tra le altre cose, hanno lavorato con le squadre speciali contro le gang. Il personale, tre plotoni da 50 elementi comprensivi di ufficiali, verrà impiegato in primo luogo per formare gli addestratori sul posto, trasmettendo loro le conoscenze ricevute dalle esercitazioni impartite dalle forze statunitensi. La settimana scorsa, nell'isola caraibica era arrivata una nuova delegazione di militari keniani, per discutere del possibile invio del contingente di circa mille uomini che Nairobi ha messo in preallarme, in attesa che la missione sia autorizzata da tutte le istituzioni competenti. (Res)