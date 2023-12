Milano: Giana (Atm), operazione M4 strategica con profilo redditività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una operazione strategica nell’onda della nostra strategia di crescita. Un’operazione di consolidamento che ha un carattere prettamente finanziario, ma ha un profilo di redditività e di remunerabilità dell’investimento. Lo ha detto l’amministratore delegato di ATM, Arrigo Giana, a margine della presentazione del tradizionale libro fotografico che l’azienda pubblica a Natale “Traveller, Lines experience”. “Chiaramente - ha spiegato - il nostro core business resta la gestione nell’ambito del tpl. In questo caso è una operazione in cui saliamo di quota nell’ambito di una società in cui siamo già presenti e che poi dovremo gestire per i prossimi 25 anni. Ne assumiamo la governance”. (Rem)