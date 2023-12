Albania: Corte costituzionale sospende ratifica parlamentare dell'accordo su immigrazione con Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale dell'Albania ha annunciato che esaminerà la causa intentata dai deputati dell'opposizione contro l'accordo raggiunto con l'Italia in termini di immigrazione. In questo modo viene automaticamente sospesa la procedura di ratifica in Parlamento dell'accordo con l'Italia, come scrive l'agenzia "Ata". La decisione della Corte costituzionale arriva nel momento in cui la maggioranza socialista aveva previsto di approvare l'accordo nella sessione parlamentare di giovedì. Il presidente della corte albanese Holta Zacaj, ha informato che questa decisione sarà immediatamente comunicata al Parlamento, che è obbligato a interrompere le procedure per la ratifica. (segue) (Alt)