Germania: la spia russa nell'intelligence ha tentato di influenzare il complice in vista del processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spia della Russia nel Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania, ha tentato di influenzare il proprio complice in vista del processo in cui i due sono coimputati per alto tradimento. È quanto riferisce il quotidiano “Handeslblatt”, commentando la prima seduta del procedimento che si è aperto oggi al tribunale di Berlino. In aula, il presidente della Corte Detlef Schmidt ha estratto da un fascicolo un biglietto di carta indirizzato dalla “talpa” al complice in cui era scritto: “Distruggere le prove”. Il messaggio è stato inviato dalla spia al coimputato nel carcere di Berlino-Moabit, dove entrambi sono detenuti, ed è stato intercettato dal personale di guardia. Inoltre, il dirigente del Bnd accusato di alto tradimento esorta il complice a negare di “essere stato nel” Servizio federale per la sicurezza (Fsb), l'intelligence interna della Russia, e di aver ricevuto pagamenti da questa agenzia. Il destinatario del messaggio avrebbe invece dovuto affermare di aver subito pressioni dalla Cia e dall'Fbi degli Stati Uniti, da cui i suoi familiari sarebbero stati minacciati. Per la “talpa”, le autorità degli Usa erano interessate a “mettere in ridicolo” il Bnd. Come nota “Handelsblatt”, se ciò fosse vero, le accuse contro i due imputati cadrebbero “in gran parte”. Tuttavia, la Procura generale federale (Gba) ritiene dimostrato che il funzionario del Bnd abbia consegnato documenti riservati del Bnd al complice affinché li trasmettesse all'Fsb durante viaggi a Mosca in cambio di pagamenti in contanti. L'avvocato difensore della “talpa”, Johannes Eisenberg, ha respinto le accuse e ha negato che il suo assistito abbia rivelato dei segreti. Per il legale, gli autori dello scandalo che ha travolto il Bnd sono la Cia e l'Fbi, da cui il complice è stato interrogato mentre era negli Stati Uniti. Inoltre, secondo Eisenberg, i supporti per dati che il coimputato aveva allora con sé furono sequestrati e non vennero consegnati alle autorità tedesche nella loro forma originale. Pertanto, questo materiale non costituirebbe una prova dell'accusa di alto tradimento. (segue) (Geb)