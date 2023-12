© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’operazione su M5 come quella di M4 “non è sul piatto, questa si è presentata come occasione e l’abbiamo colta perché è una operazione profittevole. M5 non è all’orizzonte e non ci è mai stata proposta”. Lo ha detto l’amministratore delegato di ATM, Arrigo Giana, a margine della presentazione del tradizionale libro fotografico che l’azienda pubblica a Natale “Traveller, Lines experience”. (Rem)