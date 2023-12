Migranti: fonti Ue, da von der Leyen appoggio su accordo Italia-Albania, segnale forte e positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera che la presidente della Commissione europea, Urula von der Leyen, ha indirizzato ai leader Ue in vista del Consiglio europeo, e dell'ormai consueto dibattito e punto della situazione su migrazione, "rappresenta un segnale forte e molto positivo perché dà continuità al processo di monitoraggio dell'attuazione concreta di una politica europea mirata innanzitutto alla prevenzione delle partenze e alla lotta al traffico di migranti". È quanto si apprende da fonti Ue. In particolare, spiegano le fonti, "vi è un vero e proprio 'endorsement' dell'accordo Italia-Albania, che viene considerato un esempio di pensiero fuori dagli schemi, in linea con numerose altre manifestazioni analoghe da parte di altre voci europee, che nelle ultime settimane hanno visto dell'accordo un modello a cui guardare". Infine, è molto, continuano le fonti, "che si invitino tutti gli Stati membri ad contribuire ai seguiti della conferenza di Roma sulla migrazione, dando un'indicazione di condivisione europea di una iniziativa nazionale e di un processo strategico per l'intera Ue". (Beb)