- Il presidente della Siria, Bashar al Assad, ha ricevuto il ministro degli Esteri della repubblica di Abkhazia, Inal Ardzinba, per discutere di questioni comuni e dei modi per rafforzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa filogovernativa siriana “Sana”. Assad ha sottolineato che "le attuali condizioni globali sono più adatte ai movimenti basati su politiche nazionali indipendenti per rafforzare le alleanze esistenti e crearne di nuove, a livello politico, economico e intellettuale, che siano sufficientemente forti per affrontare l'egemonia occidentale". Da parte sua, il ministro ha sottolineato che "il rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi a tutti i livelli è uno degli obiettivi più importanti della sua visita in Siria". In precedenza anche il primo ministro siriano, Hussein Arnous, ha incontrato Ardzinba, sottolineando "il desiderio del governo di rafforzare le relazioni bilaterali in considerazione delle posizioni comuni di fronte alle pressioni esterne e al blocco imposto dall'Occidente". Arnous ha inoltre sottolineato "le promettenti prospettive di cooperazione a tutti i livelli e la necessità di attivare il ruolo del settore imprenditoriale in entrambi i Paesi, per stabilire progetti comuni di investimento. Da parte sua, il ministro abkhazo ha elogiato "l'ambiente appropriato per gli investimenti in Siria, soprattutto dopo che il popolo siriano è riuscito a spezzare la spina del terrorismo internazionale". (segue) (Lib)