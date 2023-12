Siria: presidente Assad incontra ministro Esteri Abkhazia per rafforzare relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Ardzinba è arrivato in Siria ieri, martedì, e ha incontrato l’omologo Faisal Miqdad. Ha ribadito il sostegno dell'Abkhazia alla Siria "nella sua guerra contro il terrorismo e di fronte alle ripercussioni economiche delle misure coercitive e unilaterali imposte al popolo siriano dai paesi occidentali". Da parte sua, Miqdad ha sottolineato la necessità di "compiere ulteriori sforzi per rafforzare le relazioni bilaterali". In una dichiarazione alla stampa al termine dell'incontro, Miqdad ha affermato che "le relazioni tra la Siria e la repubblica di Abkhazia sono rinnovabili e sono legate a numerosi accordi" tra i due Paesi. Da parte sua, il ministro degli Esteri dell'Abkhazia ha sottolineato "il pieno sostegno del suo Paese alla Siria e alle sue posizioni", sottolineando che "gli eventi che si stanno svolgendo nella Striscia di Gaza e in Ucraina sono il risultato del tentativo dell'Occidente di imporre la propria egemonia sulla comunità internazionale". (Lib)