Trasporti: Giana (Atm) speriamo risultati positivi per Parigi a metà 2024

- Dopo la gestione della metropolitana di Salonicco ATM attende risposta per la gara a cui ha partecipato per la metropolitana di Parigi, risposta che potrebbe venire a metà dell’anno prossimo. Lo ha detto l’amministratore delegato di ATM, Arrigo Giana, a margine della presentazione del tradizionale libro fotografico che l’azienda pubblica a Natale “Traveller, Lines experience”. “A livello internazionale - ha spiegato - stiamo continuando a fare scouting, in particolare in giro per l’Europa, ma anche in tutte le aree del mondo in cui si sta investendo in infrastrutture e trasporti. In questo momento stiamo partecipando a delle gare a Parigi, speriamo di avere risultati interessanti entro la metà del prossimo anno. Stiamo continuando a guardare ovunque ci siano opportunità non solo all’estero, ma anche in Italia e in altri luoghi che non siano ovviamente Milano. La nostra strategia ha senso all’estero ma a maggior ragione in Italia”. La presidente di Atm Gioia Ghezzi ha sottolineato che “la questione principale in Italia e nel resto d’Europa è aumentare la competitività e lasciare che i migliori subentrino dove altri non riescono. In questa ottica si pensa e si spera – in Europa sta già accadendo, penso a Parigi e Salonicco – che anche in Italia aumentino le gare a cui possiamo partecipare”. (Rem)