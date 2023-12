Decreto Migranti: Viminale, già inoltrate 261.469 domande per stagionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri alle ore 9 è iniziato il terzo e ultimo click day del decreto Flussi 2023, che ha riguardato le procedure di ingresso per lavoratori stagionali. Già alle 9:05 risultavano trasmesse 86.079 domande rispetto alle 82.550 quote previste. Al momento le istanze complessivamente inoltrate – riferisce una nota del Viminale – sono 261.469. Le domande sono state tutte regolarmente acquisite dalla piattaforma telematica del Viminale. Si sta già procedendo a distribuire telematicamente, per ambito provinciale, le domande presentate a ciascuno Sportello Unico per l’Immigrazione. Le istanze verranno istruite nel rispetto dell’ordine cronologico e nel limite delle quote. (Rin)