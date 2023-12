Napoli: apre il primo centro comunale per anziani affetti da Alzheimer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 20 dicembre sarà inaugurato il nuovo Centro diurno Alzheimer presso la Rsa Villa San Giuseppe di via Colli Aminei a Napoli. Saranno ospiti 24 persone anziane, affette da Alzheimer e sindromi correlate, accolte dal martedì al venerdì e che si alterneranno su giorni e settimane e in base alle attività proposte, mentre il sabato tutti gli ospiti potranno partecipare a un pranzo come momento conviviale con la cooperativa sociale, con gli operatori ed i caregiver. Le attività saranno condotte da educatori, terapisti occupazionali, specialisti e psicologi: dal risveglio muscolare alla riattivazione cognitiva e manuale, dalla musico-terapia allo yoga della risata, dal laboratorio artigianale di creta e argilla a quello di lettura fino al teatro e alla recitazione. Una parte di attività è pianificata all'esterno della struttura, con attività legate al giardinaggio e all’orto sensoriale. Infine, ogni tre mesi, saranno organizzati workshop sui temi legati alla demenza senile con esperti del settore che parleranno alle famiglie e a chiunque sia interessato. (segue) (Ren)