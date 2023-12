Napoli: apre il primo centro comunale per anziani affetti da Alzheimer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attenzione a familiari e caregiver sarà continua con l’attivazione di una linea telefonica in funzione per due giorni alla settimana: un filo diretto utile a supportare e orientare i familiari delle persone affette da Alzheimer dalle fasi iniziali alla diagnosi e oltre; un numero WhatsApp attivo h24 risponderà ai caregiver, in base alla propria Municipalità, per fornire contatti e informazioni sulle procedure di iscrizione per il proprio familiare; dal martedì al giovedì (con orario 9-10) e il venerdì (10.30-11.30) sarà unoltre possibile prendere appuntamento con uno psicologo per colloqui di sollievo e supporto, che il sabato, nello spazio “Caffè Alzheimer”, terrà momenti di confronto e scambio di esperienze nell’ottica dell’auto-mutuo-aiuto. A gestire il centro sarà la Cooperativa sociale Medihospes, attiva nel terzo settore con programmi e professionisti altamente qualificati. "Sono molto felice di inaugurare questo spazio; una prima risposta alle tante, troppe famiglie che vivono questa malattia nella più totale solitudine e che non devono più sentirsi sole. Il progetto è sperimentale ma è fondamentale partire, strutturarsi e immaginare che in futuro questa sperimentazione possa raggiungere capillarmente tutti i quartieri", ha dichiarato l'assessore al Welfare Luca Fella Trapanese. “Siamo particolarmente felici di iniziare un nuovo percorso solidale al fianco del Comune di Napoli – ha aggiunto Donato Lopez, direttore della filiale Campania per la cooperativa sociale Medihospes – Con il nostro impegno e umanità proveremo a trasformare questo servizio, oggi sperimentale, in uno strutturato affinché possa diventare faro e guida per tutti quei familiari e caregiver che assistono, a volte purtroppo con difficoltà, i propri cari in condizione di fragilità”. (Ren)