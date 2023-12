Germania: ministero Economia prevede recessione tecnica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco prevede che la Germania scivoli in recessione tecnica alla fine dell'anno. Secondo il rapporto mensile del dicastero, il Pil dovrebbe infatti subire una lieve contrazione nel quarto trimestre, dopo il -0,1 per cento che ha registrato nel terzo. In particolare, “lo sviluppo precedentemente positivo degli investimenti dovrebbe indebolirsi in maniera sensibile, mentre i consumi privati ​​dovrebbero stabilizzarsi man mano che i salari reali torneranno ad aumentare”. Intanto, gli ultimi indicatori sulla fiducia delle imprese e delle famiglie mostrano “un giudizio un po' più positivo” per il 2024. Tuttavia, “nei prossimi mesi, è prevedibile un aumento temporaneo” dell'inflazione. (Geb)