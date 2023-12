Cultura: Valle (Cethegus), bene Gaeta in finale per Capitale italiana 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo dimostrato "in modo incontrovertibile che una candidatura nata sul nostro territorio, supportata da professionisti del nostro territorio e presentata senza costi gravanti sul bilancio comunale può arrivare in finale con un progetto di qualità già finanziato con oltre 26 milioni di opere esecutive tutte realizzate entro dicembre 2025. La Triennale d'Arte di Gaeta firmata Cethegus, con la Medusa di Caravaggio, le opere di Keith Haring e poi di Botticelli, Tiziano e Canova, oltre che Manet, Monet, Boudin, Degas, presentata con grande successo a Roma la scorsa settimana già aveva fatto intravedere un interesse di carattere nazionale". Lo dichiara in una nota Leonardo Valle, presidente di Cethegus scpa. "Gaeta 2026 e Latina 2032 sono i veri traguardi di una provincia che punta al rilancio, con un ruolo del capoluogo che dovrebbe supportare iniziative credibili e di grande qualità come quelle della città del golfo. Così come tutta la provincia unità dovrebbe festeggiare e partecipare attivamente al centenario - aggiunge Valle -. Cethegus scpa ha dimostrato qualità nella proposta e quantità per l'eccezionale dotazione economica su progetti immediatamente realizzabili e cantierabili. Non si sono ancora spenti i fari sulla più grande clinica odontoiatrica del centro sud Italia realizzata a Latina che arriva l'eccezionale notizia di Gaeta in finale. Entrambe le iniziative al centro dell'attività di Cethegus". (Com)