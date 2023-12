Giustizia: Musolino (Iv) su ragazzo che uccise padre, non trasformare vittime in carnefici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non approvo la violenza in alcuna sua forma ma non posso neppure condividere una impostazione che trasforma le vittime in carnefici, come accaduto nella sentenza di appello che a Torino ha ribaltato l'assoluzione di primo grado per il giovane che ha ucciso il padre violento". Lo sostiene in una nota la senatrice di Italia viva, Dafne Musolino. "Ius e iustitia in latino hanno la medesima radice perché, come ci ha insegnato Cicerone, summum ius non deve mai tradursi in summa iniuria. Questa sentenza - continua Musolino - non tiene conto di anni di sopraffazioni, minacce e violenze alle quali un intero nucleo familiare è stato sottoposto. Mi chiedo cosa pensino le donne vittime di violenza di questa giustizia". (Com)