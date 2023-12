Viterbo: Durantini nuova segretaria provinciale Cisl, Sabatini (Fd'I) "auguri di buon lavoro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elisa Durantini è stata eletta oggi segretaria generale della Cisl di Viterbo. A lei vanno "le congratulazioni più sincere per l'importante incarico ottenuto alla guida di un grande sindacato che ha sempre lavorato per la difesa dei diritti dei lavoratori con forte determinazione e grande spirito costruttivo, favorendo nei tavoli istituzionali il sano confronto e la leale concertazione". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini. "In qualità di consigliere regionale eletto nella Provincia di Viterbo mi dichiaro sin da subito aperto al confronto e alla collaborazione con la nuova segretaria per sostenere le esigenze che arriveranno dal mondo del lavoro. Un saluto - aggiunge - a Fortunato Mannino che lascia la guida della Cisl provinciale dopo molti anni. A lui va un sentito ringraziamento per lo straordinario lavoro di ascolto del territorio e di rappresentanza dei diritti dei lavoratori, ma soprattutto per il valido supporto sempre fornito alle istituzioni locali e centrali".(Com)