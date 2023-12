Usa: Hunter Biden, mio padre non è mai stato coinvolto nelle mie attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non si è presentato alla deposizione fissata per oggi dopo il mandato di comparizione emesso dal comitato per il monitoraggio e dalla commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti, che hanno tentato di ottenere la sua testimonianza nel quadro delle indagini per valutare una procedura di impeachment contro il padre. Hunter Biden ha rilasciato una breve dichiarazione pubblica fuori dal Congresso Usa, attaccando i repubblicani e affermando nuovamente di essere disposto a dare una deposizione pubblica, piuttosto che a porte chiuse. “Da sei anni, sono il bersaglio degli attacchi di Trump e dei suoi alleati: eccomi qui”, ha detto, aggiungendo che il padre non è mai stato coinvolto nelle sue attività imprenditoriali. Da quella di avvocato al periodo che ha trascorso come consigliere di amministrazione della società ucraina Burisma, fino ad arrivare ai suoi legami con imprenditori cinesi e ai suoi investimenti. “Non vi è alcuna prova in grado di dimostrare un coinvolgimento finanziario di mio padre in queste attività: perché non è mai accaduto”, ha aggiunto. Nei giorni scorsi, i presidenti repubblicani delle due commissioni, James Comer e Jim Jordan, hanno avvertito che avrebbero accusato Hunter Biden di oltraggio al Congresso se non si fosse presentato a testimoniare. (Was)