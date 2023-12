Lombardia: Piloni (Pd), su fusione Comuni occorre superare i limiti della legge regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fusione tra Comuni "rappresenta per molti enti locali la possibilità di darsi una prospettiva di futuro amministrativo perché non solo salvaguardia le peculiarità dei soggetti interessati ma permette anche di mantenere le condizioni più favorevoli, anche da un punto di vista economico. Per questo occorre superare i limiti della legge regionale. Il problema è che il centrodestra non ci crede". Lo ha dichiarato il consigliere regionale PD Matteo Piloni in merito alla relazione in Commissione II sulla situazione dei piccoli comuni, comprese le gestioni associate e le fusioni. "Il gruppo di lavoro in Commissione ha affrontato marginalmente il tema della fusione tra comuni. Non capendo che invece questo è il nodo centrale - ha spiegato Piloni - Per questo vanno sostenute e incentivate le fusioni, affrontando le criticità contenute nella normativa regionale. È la politica che deve indirizzare. Serve un surplus di iniziativa da parte della maggioranza" (Com)