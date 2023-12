Ricerca: governo rafforza candidatura Einstein telescope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano è pronto a sostenere l'impegno finanziario per ospitare nel nostro Paese Einstein telescope (Et), la grande infrastruttura di ricerca per lo studio delle onde gravitazionali che l’Italia si è candidata a realizzare in Sardegna, nell’area di Sos Enattos, a Lula. Il governo - informa una nota del ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) - ha indirizzato ad Antonio Zoccoli, presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), ente coordinatore della candidatura italiana per Et, una lettera con la quale conferma l’impegno, istituzionale e economico, perché la proposta sia quella vincente in sede europea. "La volontà di realizzare Einstein Telescope in Italia è stata fortemente sostenuta dal governo. Si tratta di una scelta strategica per un Paese che vogliamo sempre più ambizioso. L’Italia è leader in Europa per la fisica, con la presenza di molte eccellenze scientifiche. Siamo convinti che Et contribuirà a rafforzare in modo decisivo la realizzazione di un ecosistema della ricerca e dell’innovazione sempre più attrattivo", ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Per ottenere l’assegnazione europea, il governo ha deciso di programmare un piano di 'diplomazia scientifica' che coinvolgerà le nostre eccellenze universitarie e di ricerca, tra cui il Premio Nobel Giorgio Parisi. Sarà affidato loro un ruolo di coordinamento e divulgazione, perché sia resa nota nell’Unione la qualità della proposta italiana e quanto questa sappia rappresentare al meglio gli interessi comunitari. (segue) (Com)