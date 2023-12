Sanità: Majorino (Pd), le nomine dei direttori generali in Lombardia seguono il manuale Cencelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla destra in Regione non importano certo i problemi che i cittadini devono affrontare ogni giorno per potersi curare, a partire dalle liste d'attesa. Alla destra importano solo le poltrone e il teatrino a cui stiamo assistendo in questi giorni lo dimostra ancora una volta. Le nomine dei direttori generali stanno seguendo un rigido galateo da manuale Cencelli. Una spartizione dove poco conta la competenza e molto o l'affiliazione o la disponibilità verso una parte politica. Uno spettacolo inaccettabile". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino. (Com)