Sanità: Niemann pick onlus su malattie rare, fondamentale diagnosi precoce

- “La diagnosi di malattia rara è già un evento che condiziona fortemente il cammino di vita della persona interessata e dei suoi cari”. Lo ha dichiarato il presidente dell'Associazione italiana Niemann pick onlus, Alberto Lionello, intervenendo al webinar “Identikit di una patologia rara: Asmd. Come riconoscere e gestire il deficit di sfingomielinasi acida, tra bisogni e nuove sfide”, promosso dal Ceis-Eehta dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata e realizzato con il contributo non condizionante di Sanofi. “Se poi non esiste nemmeno una cura - ha aggiunto Lionello -, o almeno un trattamento, cala anche un buio impenetrabile che sconvolge completamente l'esistenza. Ecco l'importanza di poter finalmente disporre di una terapia per l'ASMD, perché rappresenta un faro acceso nel buio, che permette di poter nuovamente immaginare un futuro e riprendere, nonostante la malattia, il cammino della vita che sembrava essersi interrotto”. “Il deficit di sfingomielinasi acida è una malattia genetica rara dovuta alla carenza di un enzima”, ha spiegato Irene Motta, professore associato di Medicina interna presso il dipartimento di Scienze cliniche e di comunità dell’Università degli studi di Milano - Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico. “Si manifesta - ha sottolineato - con il coinvolgimento di molti organi tra cui: polmoni, fegato e, nelle forme più gravi, il sistema nervoso centrale. L’andamento progressivo determina complicanze che possono portare ad una morte precoce rispetto alla popolazione generale. Con l’avvento della prima terapia specifica è fondamentale la diagnosi precoce, che permette di iniziare tempestivamente il trattamento con un potenziale impatto sulla storia naturale della malattia”. (segue) (Rin)