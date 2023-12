Sanità: Niemann pick onlus su malattie rare, fondamentale diagnosi precoce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando si deve fare una valutazione di impatto economico e sociale è importante avere ben presente le conseguenze di una malattia rara come la Asmd di cui discutiamo oggi”, ha affermato il professore Francesco Saverio Mennini, research director Eehta del Ceis Università di Roma Tor Vergata, nel suo intervento. “Partendo dalle patologie concomitanti, dai problemi legati all’assistenza, alle disabilità dei pazienti e alle conseguenti problematiche che debbono sopportare i familiari e i caregiver - ha aggiunto -. Non è solo la spesa farmaceutica, dunque, che dovrà essere presa in considerazione quale costo diretto per il Servizio sanitario nazionale. Vanno bensì presi in analisi con altrettanta, e forse maggiore, attenzione anche i costi indiretti che vanno a pesare per il 75-90 per cento sul costo totale delle malattie rare. Fondamentali, con l’obiettivo di garantire cure adeguate ed efficaci, sono due aspetti: la diagnosi precoce e la presa in carico precoce. Individuare e diagnosticare una patologia, nel momento in cui abbiamo a disposizione delle terapie efficaci diventa dirimente e centrale affinché i pazienti possano accedere subito, nel momento in cui gli viene diagnosticata una malattia, ad una terapia valida. Ciò può ridurre fortemente una disabilità e in molti casi può portare alla cura definitiva dalla malattia e comunque migliorare enormemente la qualità della vita del paziente con una conseguente riduzione dei costi per il Ssn, ma anche e soprattutto a carico delle famiglie a carico del sistema previdenziale e sociale”. Il webinar, che ha visto tra gli altri la partecipazione della senatrice Paola Binetti e dell’onorevole Ilenia Malavasi, è stato un’importante occasione per fare il punto della situazione sulle importanti novità dell'ultimo periodo in ambito istituzionale e legislativo sulle malattie rare e di approfondimento e analisi dell’impatto sociale ed economico di questa malattia e dell’importanza della diagnosi precoce al fine di ottimizzare le risorse temporali e materiali nella sua gestione, per contribuire a mitigare i costi diretti e indiretti a carico del sistema sanitario, e a migliorare la qualità di vita del paziente anche grazie alle ultime novità terapeutiche. (Rin)