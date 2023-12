Natale: a Sacrofano torna "Gustando", due giorni di eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto pronto a Sacrofano, alle porte di Roma, per la terza edizione di Gustando il Natale, una due giorni di eventi che preparano l’avvento delle festività natalizie sul territorio, all’insegna della tradizione contadina e dei prodotti tipici locali. L’Associazione Ciao Lab, in collaborazione con la Regione Lazio, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo del Lazio (Arsial), Il Comune di Sacrofano, il Parco di Veio e la locale Pro Loco, nei giorni di domenica 17 e Martedì 19 dicembre, hanno promosso un fitto calendario di appuntamenti all’insegna della condivisione e della convivialità per tutti. Si comincia domenica 17 con la 2° edizione della Sagra della Polenta e delle Ciammellette Scrofanesi, nella suggestiva cornice di Piazza Ugo Serata, sin dalle 10 del mattino, si succederanno: mercatini di Natale, stand gastronomici, animazione per bambini, spettacoli di magia. In particolare alle 10:30 sarà aperta ufficialmente la mostra: Le Vie del Cibo nel Lazio: tra olio, natura e cultura”, mentre alle 16:00 sarà la volta del laboratorio “Mani in Pasta: crea il tuo biscotto natalizio” Protagonisti della giornata saranno la polenta, il piatto invernale per antonomasia, e le ciammellette, dolce tipico della tradizione contadina di questi luoghi, oltre alle tante specificità offerte dai produttori agricoli del circondario. (segue) (Com)