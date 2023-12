Lombardia: "bocciata" richiesta ambientalisti per nuovo sito di importanza comunitaria a Brughiere di Malpensa e Lonate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte dell'area interessata dalla proposta è compresa nel masterplan "Aeroporto di Milano Malpensa Masterplan 2035" che prevede l'ampliamento dell'aeroporto di Malpensa. Regione Lombardia ha già identificato 246 siti Rete Natura 200 (373.806 ettari), pari a quasi il 16 per cento del proprio territorio, individuando 209 specie di interesse comunitario e ponendole quindi sotto protezione. La Giunta regionale, prendendo atto dei caratteri naturalistici presenti nell'area, ha contemperato che le esigenze economiche, sociali e culturali, ai termini del DPR 357/1997, individuano il Masterplan Malpensa 2035 come "opera di interesse strategico per il Paese". L'aeroporto di Malpensa, infatti, è riconosciuto dal Piano nazionale aeroporti come aeroporto di "rilevanza intercontinentale" e, a livello europeo, rappresenta un nodo della TEN-T Core Network; nell'ultimo biennio (dati Assaeroporti) ha movimentato merce per un totale di oltre 700 mila tonnellate/anno, valori che rappresentano il 70 per cento dei movimenti di merci a livello nazionale. (Com)