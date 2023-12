Tunisia: ordine avvocati chiede verità su omicidio Al Zouari di cui è sospettato il Mossad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ordine degli avvocati in Tunisia, Hatem Maziou, ha confermato oggi, mercoledì, il sostegno dell'Autorità nazionale degli avvocati a tutti gli sforzi volti a scoprire le circostanze dell'assassinio di Mohamed al Zouari, ucciso il 15 dicembre 2016 davanti alla sua abitazione a Sfax a colpi di pistola, di cui si sospetta l'agenzia di intelligence israeliana Mossad. Durante una conferenza stampa presso il palazzo degli avvocati nella capitale, Tunisi, in occasione della commemorazione del settimo anniversario dell'assassinio dell'ingegnere aeronautico Al Zouari, Maziou ha dichiarato che "rivelare la verità richiede audacia, soprattutto poiché si tratta di una questione politica legata all'indipendenza del territorio nazionale". Il presidente dell'Ordine degli avvocati ha ribadito che "dopo sette anni, nessuna sentenza è stata emessa, nemmeno a livello iniziale". Maziou ha affermato che la camera d'accusa non ha mosso le indagini contro il Mossad e i responsabili dell'assassinio, "nonostante il loro chiaro coinvolgimento nell'uccisione dell'ingegnere e nell'attacco al territorio nazionale e la sua sovranità, ma piuttosto si sono concentrate solamente verso alcuni complici”. Secondo il presidente dell'Ordine degli avvocati la Tunisia, attraverso il suo presidente, governo e popolo, ha dimostrato la sua ferma posizione a sostegno della causa palestinese, come conferma l'impegno dell'Ordine nello scoprire le circostanze e l'intera verità sull'assassinio di Al Zouari. Ha annunciato inoltre che l'Ordine lavorerà per rintracciare e perseguire gli israeliani responsabili di crimini di guerra Gaza, presentando un importante dossier alla Corte penale internazionale. Nel 2018, il ministero dell’Interno tunisino ha annunciato di aver identificato i veri mandanti dell'assassinio, spiegando che ingenti somme di denaro erano state pagate per la realizzazione dell'operazione da persone straniere. In particolare erano stati individuati un uomo austriaco chiamato Christopher e due persone di nazionalità bosniaca, Alvear Sarac e Alan Kanzic. Il movimento islamista palestinese, Hamas, aveva confermato che l'ingegnere Mohamed al Zouari era un membro del suo braccio militare, le brigate Izz al Din al Qassam, e uno dei responsabili dello sviluppo del suo programma di droni. Hamas aveva accusato fin da subito il Mossad di avere un ruolo nel suo assassinio. (Tut)