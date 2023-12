Camera: domani audizioni su politica strategica europea frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 14 dicembre, alle ore 14, la commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame dell'atto dell'Unione europea recante "Comunicazione della commissione europea che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere", svolge in videoconferenza l'audizione di Chiara Favilli, professoressa di diritto dell'Unione europea presso l'Università degli studi di Firenze, Irini Papanicolopulu, professoressa di diritto internazionale presso l'Università Soas - University of London, Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi Milano Bicocca. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)