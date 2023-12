Sanità: Ronzulli (F)), da governo centrodestra risorse mai stanziate prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il governo di centrodestra il fondo sanitario arriva a 136 miliardi, un ammontare di risorse mai raggiunto prima. Stiamo tentando di investire per migliorare la situazione, anche con i 2,5 miliardi stanziati per il rinnovo del contratto del comparto sanità. Nei passati 20 anni, sono stati fatti tagli lineari alla sanità da tutti i governi. Non c'è un esecutivo 'innocente'. Sull'edilizia sanitaria dal 1988 ad oggi le Regioni non hanno richiesto ai governi e quindi non hanno speso ben 11 miliardi che sarebbero serviti per ammodernare ospedali fatiscenti". Lo ha detto a "Tagadà" su La7 la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. "Riguardo la tragedia dell'ospedale di Tivoli, probabilmente si è trattato di negligenza, di mancati controlli e di protocolli non osservati. Ci sono indagini in corso. Le norme esistono e dal punto di vista legislativo non ci sono scappatoie. Nel 1997, all'ospedale Galeazzi di Milano, in una camera iperbarica morirono 11 persone. Nonostante ci fossero già all'epoca leggi specifiche, si scoprì che il sistema antincendio non funzionava perché non era a norma", ha concluso. (Rin)