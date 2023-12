Libano: premier Miqati, comunità internazionale agisca per rimpatrio dei rifugiati siriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Libano, Najib Miqati, ha esortato oggi la comunità internazionale a "esercitare maggiori pressioni per permettere ai rifugiati siriani di tornare nel loro Paese". Durante il suo intervento al Forum mondiale dei rifugiati in corso a Ginevra, Miqati ha espresso la sua preoccupazione "per la destabilizzazione della delicata composizione demografica a causa della superiorità del numero di nascite siriane rispetto a quelle libanesi, per l'alto tasso di criminalità e per il sovraffollamento delle carceri", aggiungendo che "la competizione per le limitate opportunità di lavoro ha portato anche a un aumento delle tensioni e degli incidenti di sicurezza". Il premier ha ribadito che le ripercussioni negative di questo flusso migratorio si riverseranno non solo sul Libano, ma anche su altri Paesi e in particolare quelli europei. "I libanesi sono in disaccordo su molte questioni, ma sono uniti nel chiedere che la comunità internazionale risolva la questione degli sfollati e non faccia pressione sul Libano per farli rimanere sul suo territorio", ha affermato Miqati. (segue) (Lib)