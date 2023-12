Libano: premier Miqati, comunità internazionale agisca per rimpatrio dei rifugiati siriani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier libanese ha inoltre sottolineato che "il rapporto annuale preparato dalla Banca mondiale, che sarà pubblicato tra pochi giorni, mostra che il costo dello sfollamento dei siriani in Libano dall'inizio della guerra in Siria è stimato in decine di miliardi di dollari". A tal proposito, Miqati ha invocato "un piano globale che affronti le cause profonde della crisi siriana e garantisca il ritorno sicuro e volontario dei rifugiati nei loro Paesi d'origine", illustrando la proposta di “adottare una classificazione che distingua tra lavoratori siriani e rifugiati, e di istituire un meccanismo nazionale per determinare lo status giuridico di ogni siriano sfollato in Libano, obbligando i datori di lavoro del settore privato a rispettare le condizioni di impiego dei lavoratori siriani in modo da ridurre la concorrenza con i cittadini libanesi". In seguito alla crisi economica del 2019 si sono intensificate le campagne contro la crescente presenza di rifugiati siriani in Libano. In particolare, l'esercito libanese ha adottato misure di sicurezza al confine per impedire l'ingresso illegale dei rifugiati. Nel Paese dei cedri, sono presenti circa 800 mila siriani registrati presso l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), fuggiti dall'inizio della guerra nel 2011. Le autorità libanesi sostengono, invece, che il numero reale di rifugiati siriani nel Paese sia di 2 milioni. (Lib)