Ue-Balcani: premier serba Brnabic, vertice di Bruxelles buona occasione per parlare apertamente

- Il vertice Ue-Balcani occidentali è una buona occasione per la Serbia per parlare apertamente con l'Unione europea. Lo ha affermato la premier serba Ana Brnabic all'arrivo all'incontro di Bruxelles. "Mi aspetto buoni risultati dal vertice e buone notizie anche dal piano economico di crescita europeo previsto per i Paesi dei Balcani", ha aggiunto la premier, la quale ha sottolineato di aver avuto a margine un "buon colloquio" con il premier dell'Ungheria Viktor Orban e il commissario europeo all'Allargamento Oliver Varhelyi. (Seb)