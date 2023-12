Rieti: Trancassini (Fd'I), inizia percorso celebrazioni San Francesco fino al Giubileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco "sono una straordinaria occasione per valorizzare la figura e l’opera di San Francesco”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini intervenendo durante la conferenza stampa “La notte dei miracoli: 800 anni del presepe” presso la Camera dei deputati. “Il nostro obiettivo – prosegue Trancassini - è intraprendere un percorso di celebrazioni che abbraccia l’anniversario del presepe di Greccio e quello della Regola di San Francesco. Dobbiamo utilizzare il 2024 per raccontare e valorizzare la conoscenza di San Francesco e dei luoghi dove ha vissuto che fanno parte del nostro patrimonio storico, artistico e religioso per arrivare puntuali all’appuntamento del 2025 con il Giubileo. Vogliamo offrire la possibilità ai tanti pellegrini che arriveranno a Roma di conoscere e visitare anche i luoghi dove San Francesco ha vissuto: un’occasione di rilancio straordinaria per tutto il nostro territorio alla quale sto già lavorando. Oggi presentiamo l’inizio di queste celebrazioni con ‘La notte dei miracoli’, una serie di eventi che si svolgeranno nel territorio reatino: un ‘viaggio’ che dal teatro Vespasiano di Rieti si collegherà con Greccio passando anche per Terminillo”, conclude Trancassini.(Com)