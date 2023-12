I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congo-Kinshasa: ribelli M23 accettano il cessate il fuoco con l'esercito mediato dagli Usa - Il Movimento 23 marzo (M23), il gruppo ribelle congolese attivo nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), ha accettato di onorare un accordo di cessate il fuoco di tre giorni mediato dagli Stati Uniti con l’esercito di Kinshasa, entrato ufficialmente in vigore lunedì. Il portavoce del gruppo, Lawrence Kanyuka, ha dichiarato su X (ex Twitter) che i ribelli hanno accettato l'accordo "poiché è in linea con il cessate il fuoco firmato dall'M23 il 7 marzo 2023". Nonostante abbiano accettato il cessate il fuoco, tuttavia, l’M23 ha affermato che “non esiterà” a difendere se stesso – e le popolazioni civili sotto il loro controllo – dall’esercito o dalle milizie alleate del governo. Il cessate il fuoco è iniziato lunedì a mezzogiorno, secondo quanto dichiarato dalla portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Adrienne Watson. I precedenti accordi di cessate il fuoco tra i ribelli e l’esercito sono stati violati, provocando nuovi combattimenti. L'accordo avviene una settimana prima delle elezioni generali del 20 dicembre, fortemente contestate dal momento che le autorità di Kinshasa hanno affermato che il voto non può aver luogo nei territori orientali di Rutshuru e Masisi, in preda al conflitto tra l'esercito congolese e l'M23. Ieri, inoltre, la commissione elettorale ha annunciato che anche gli sfollati a causa del conflitto non potranno votare. (segue) (Res)