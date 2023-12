I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sierra Leone: corruzione, Corte d'appello ordina arresto leader opposizione Kamara - La Corte d'appello della Sierra Leone ha ordinato l'arresto del leader dell'opposizione, Samuel Kamara, secondo classificato alle elezioni presidenziali del giugno scorso, per sospetta corruzione legata alla vendita di azioni governative in una società mineraria. È quanto affermato in una sentenza pronunciata oggi, secondo cui Kamara è stato consegnato alla commissione anticorruzione per essere interrogato su un accordo sospetto, risalente al 2012, che prevedeva la vendita di azioni governative di una società mineraria locale, la Sierra Rutile Limited. Kamara era all'epoca ministro delle Finanze. Il suo team legale aveva presentato ricorso contro le accuse della commissione, citando la mancanza di prove, tuttavia i giudici hanno respinto il ricorso, affermando che non esiste alcuna documentazione sulla vendita e che il precedente governo non ne era a conoscenza, e hanno ordinato a Kamara di rimborsare all'attuale governo circa 727 mila dollari entro due settimane o di fornire prove del contrario. (segue) (Res)