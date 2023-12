I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malawi: Banca mondiale stanzia 137 milioni di dollari a sostegno del bilancio - La Banca mondiale ha annunciato nuovi finanziamenti per circa 137 milioni di dollari a sostegno del bilancio del Malawi, di cui 80 milioni saranno pagati immediatamente. È quanto annunciato oggi in una nota dall'istituto con sede a Washington. Il sostegno arriva in un momento critico per l'economia del Paese dell'Africa australe, dopo che il mese scorso la valuta locale - il kwacha - ha perso quasi la metà del suo valore rispetto al dollaro statunitense. Il Malawi, uno dei Paesi più poveri del mondo, sta lottando contro una cronica carenza di valuta estera che ha portato a carenze di carburante, medicinali e fertilizzanti. Di recente il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha affermato che il Paese dell’Africa meridionale ha bisogno di quasi 1 miliardo di dollari per ridurre il suo debito entro il 2027. (segue) (Res)