I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Congo-Kinshasa: scontri al comizio di Katumbi, diversi feriti - Diverse persone sono rimaste ferite negli scontri scoppiati a Mwanda, nel sud-ovest della Repubblica democratica del Congo (Rdc), durante un comizio elettorale del principale candidato di opposizione alla presidenza, Moise Katumbi. Lo ha riferito in un comunicato la polizia, precisando che tra i feriti c'è un agente di polizia. Secondo fonti del governo provinciale, invece, i disordini sarebbero iniziati dopo che le guardie di Katumbi hanno sparato dei colpi di avvertimento in aria, scatenando il panico e spingendo la polizia a sparare gas lacrimogeni per ripristinare l'ordine. Da parte sua, Katumbi ha sostenuto che gli scontri fossero stati pianificati. "Le immagini, i proiettili veri sparati dalla polizia e le testimonianze confermano che questi incidenti sono stati programmati, pianificati e orchestrati con il desiderio di commettere un crimine", ha scritto su X (ex Twitter). Ricco imprenditore del Katanga, Katumbi è il principale avversario del presidente uscente Felix Tshisekedi in vista delle elezioni presidenziali in programma il prossimo 20 dicembre. (Res)