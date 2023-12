© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: in aumento i voli verso la Spagna, riattivate le rotte verso Libano e Siria - Il ministero dei Trasporti dell'Algeria aumenterà il numero dei voli diretti verso la Spagna e riattiverà le rotte aeree verso il Libano e la Siria. Lo ha reso noto lo stesso ministero in un comunicato stampa. I voli verso la Spagna saranno due a settimana sulla rotta Algeri-Madrid, mentre la tratta Algeri-Barcellona passerà da quattro a sette voli a settimana. La ripresa e l’aumento dei voli verso il Paese iberico avviene dopo il ripristino delle relazioni diplomatiche tra i due Stati, avvenuta il mese scorso. Per quanto riguarda i voli verso Libano e Siria, dal 21 dicembre la rotta che, partendo da Algeri, va a toccare due scali (Beirut e Damasco), verrà effettuata una volta a settimana. Dal 9 gennaio 2024, i voli diventeranno bisettimanali. Le partenze della compagnia Air Algerie verso la Siria erano state sospese a causa del blocco aereo imposto a Damasco dieci anni fa, mentre i voli verso il Libano erano interrotti dal 2020, a causa della pandemia di Covid-19. (segue) (Res)