I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Libia: capo Parlamento a Erdogan, necessario governo unificato che supervisioni elezioni - Il presidente della Camera dei rappresentanti libica (il Parlamento con sede nell'est del Paese), Aguila Saleh, ha ribadito oggi la necessità di formare un governo unificato in Libia che supervisioni le prossime elezioni, durante un incontro con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Lo ha riferito su Facebook l'ufficio comunicazione di Saleh, precisando che l'incontro si è tenuto ad Ankara alla presenza del presidente del Parlamento turco, Numan Kurtulmus. Durante la riunione, sono stati discussi gli ultimi sviluppi politici regionali e i modi per rafforzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi. Il leader del Parlamento libico ha espresso apprezzamento per il sostegno turco alla Libia in seguito al disastro provocato dal ciclone sub-tropicale Daniel lo scorso settembre, nonché il sostegno di Ankara alla causa palestinese (segue) (Res)