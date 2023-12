I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Iran: incontro tra ministri Esteri, focus su cooperazione e situazione a Gaza - Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, e l’omologo dell'Iran, Hossein Amirabdollahian, hanno discusso a Ginevra delle posizioni dei rispettivi Paesi sulle questioni internazionali, con particolare attenzione alla situazione nei Territori palestinesi. Secondo quanto riferito oggi dallo stesso Ammar su X (ex Twitter), nell'occasione, entrambi hanno espresso la propria soddisfazione per il livello delle relazioni bilaterali, sottolineando l'importanza di rafforzare la cooperazione in vari settori, in particolare quello scientifico, economico, commerciale ed educativo. Da parte sua, Amirabdollahian ha accolto con favore le iniziative e le posizioni della Tunisia sulla questione palestinese, ha aggiunto il capo della diplomazia tunisina su X. (segue) (Res)