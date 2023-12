© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: esperto, amnistia fiscale contribuirà ad alleggerire oneri delle imprese - L'amnistia fiscale approvata la scorsa settimana dall'Assemblea dei rappresentanti del popolo, il parlamento della Tunisia, contribuirà a rimpinguare le casse dello Stato e ad alleggerire l'onere per le imprese che desiderano regolarizzare la propria situazione, in attesa della modernizzazione e della digitalizzazione dell'amministrazione fiscale. Lo ha dichiarato il consulente fiscale, Mohamed Salah Ayari, all'emittente radiofonica "Jawhara Fm", spiegando che l'amnistia fiscale applicata nel 2022 ha fruttato allo Stato 1,2 miliardi di dinari tunisini (350 milioni di euro). Il consulente ha specificato che la nuova amnistia interesserà tutte le aziende, comprese quelle che ne hanno beneficiato nel 2022 e quelle che si trovano in una situazione di adeguamento fiscale. L'amnistia votata dai membri dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo riguarda i debiti fiscali, le sanzioni per i ritardi di pagamento, la regolarizzazione delle dichiarazioni e i diritti di circolazione. L'obiettivo è stabilire un calendario composto da quattro rate: la prima dev'essere pagata entro il 30 giugno 2024, mentre le altre tre possono essere pagate entro cinque anni. (Res)