I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

- Gaza: Mezzaluna rossa, tra una settimana operativo ospedale da campo Qatar a Rafah - L’ospedale da campo del Qatar in costruzione a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, sarà operativo entro una settimana. Lo ha riferito oggi la Mezzaluna rossa palestinese su X (ex Twitter), che sta allestendo l'ospedale in collaborazione con la Mezzaluna rossa qatariota. La struttura comprenderà 50 posti letto, una sala operatoria e un’unità di terapia intensiva. (segue) (Res)