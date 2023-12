I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: forze Israele, colpiti presunti terroristi e postazioni di Hezbollah nel sud - L'aviazione delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha colpito oggi diverse postazioni attribuite al movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, mentre le forze di terra hanno attaccato presunte cellule terroristiche nel sud del Libano, al confine con Israele. Lo hanno riferito le stesse Idf, spiegando di aver attaccato in risposta a un precedente lancio di razzi - tutti atterrati in aree aperte -, proveniente dal territorio libanese verso il kibbutz di Rosh HaNikra, nel nord di Israele. Non ci sono segnalazioni di feriti negli attacchi. (segue) (Res)