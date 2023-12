I fatti del giorno – Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Qatar critica Israele per progetto che prevede confisca terreni in Palestina - Il ministero degli Esteri del Qatar ha denunciato la decisione di Israele di espropriare terreni di proprietà palestinese nella zona di Silwan, quartiere ai piedi della città vecchia di Gerusalemme, per costruire una funivia che partirà dall’area di Abu Tor (un quartiere della Città Santa, situato a sud) fino a Gerusalemme ovest. Lo ha riferito lo stesso ministero sul profilo X (ex Twitter) in un comunicato in cui si legge che “questa decisione rappresenta una violazione dei principi e delle disposizioni del diritto internazionale e delle risoluzioni Unesco”. Il ministero ha, inoltre, invitato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite "ad agire per impedire che Israele cambi lo status storico e giuridico di Gerusalemme”, aggiungendo che "questo passo ostacolerebbe il raggiungimento di una soluzione a due Stati". Daniel Seidemann, avvocato israeliano specializzato in questioni legali e pubbliche a Gerusalemme Est, ha dichiarato in un’intervista all’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera” che “la funivia sarà lunga 1,4 chilometri e passerà sopra le case dei cittadini palestinesi residenti a Silwan, presso la Chiesa di San Pietro Gallicantu sul Monte Sion. Il terminal sarà vicino alla Porta dello Sterco della città vecchia, a meno di 170 metri dalla moschea di Al Aqsa”. (segue) (Res)