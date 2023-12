I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cisgiordania: Israele prosegue operazione a Jenin dopo 30 ore, arrestati centinaia di palestinesi - E' ancora in corso, dopo circa 30 ore, un'operazione militare delle Forze di difesa di Israele (Idf) nella città di Jenin, in Cisgiordania, durante la quale sono stati arrestati centinaia di palestinesi ricercati. Lo hanno reso noto le stesse Idf, aggiungendo di aver sequestrato oltre 30 armi. I riservisti e gli agenti della polizia di frontiera israeliana hanno finora ispezionato circa 400 edifici nel campo profughi di Jenin. Ieri, all'inizio dell'operazione nella città cisgiordana, le Idf hanno anche ucciso quattro presunti terroristi palestinesi. Un quinto uomo, ferito durante gli scontri, sarebbe deceduto durante la notte, mentre quattro militari israeliani sono rimasti lievemente feriti. Le Idf hanno inoltre distrutto sei laboratori utilizzati da presunti gruppi terroristici locali per la produzione di esplosivi, insieme a diversi tunnel e quattro sale operative, si legge nella nota. Oltre a Jenin, in altre aree della Cisgiordania, le Idf hanno tratto in arresto 17 palestinesi ricercati e sequestrato armi da fuoco. Il movimento islamista palestinese Hamas ha commentato l'operazione delle Idf in corso a Jenin, dichiarando che non fermerà il "cammino della resistenza”. L’operazione in Cisgiordania è "un’estensione" della guerra nella Striscia di Gaza, ha aggiunto il gruppo islamista, esortando gli abitanti a intensificare gli sforzi della resistenza ed elogiando la popolazione della Cisgiordania per la sua “determinazione contro l’occupazione fascista e i coloni terroristi” di Israele. (Res)