Germania: arrestato siriano sospettato di crimini di guerra e contro l'umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un siriano è stato arrestato in Baden-Wuerttemberg perché sospettato di aver commesso crimini di guerra e contro l'umanità nel Paese di origine come miliziano del partito sciita libanese Hezbollah. È quanto comunica la Procura generale federale (Gba), aggiungendo che il mandato di cattura è stato emesso alla fine di novembre ed eseguito nella giornata di ieri 12 dicembre. In particolare, il detenuto è accusato di tortura e privazione della libertà. I fatti sarebbero stati commessi a Busra al Sham. Nel 2012, il siriano avrebbe fatto irruzione con altri miliziani di Hezbollah in un'abitazione, derubando i residenti. Su ordine dell'arrestato, il gruppo avrebbe poi incendiato la casa. Nello svolgimento dei fatti, gli abitanti avrebbero subito abusi fisici e uno è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco. Nel 2013, il siriano ha arrestato un civile con altri membri di Hezbollah. I miliziani hanno picchiato l'uomo con il calcio dei loro fucili d'assalto prima di consegnarlo all'intelligence militare siriana con altri due prigionieri. Alla presenza dell'arrestato, gli agenti del servizio hanno seviziato le tre vittime con cavi elettrici. I tre vennero poi detenuti in carcere, subendo gravi abusi fisici dalle guardie in celle dalle condizioni “catastrofiche”.(Geb)