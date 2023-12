Speciale scuola: Regione Lazio, concerto all'Opera di Roma, 800 anni dal primo presepe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà al Teatro dell'Opera di Roma, il Concerto di Natale della Regione Lazio, la grande manifestazione, voluta dall'assessorato alla Cultura e dal presidente Francesco Rocca, per celebrare gli 800 anni dal primo presepe di San Francesco d'Assisi a Greccio, e per rilanciare il significato del Natale e del Presepe come valori culturali fondanti dell'identità del Lazio. L'evento, condotto da Tiberio Timperi, vedrà le performance dell'Orchestra dell'Università di Roma 3, dei Solisti Fabrica Yap e dai Cantori Scuola di Canto Corale. Oltre al vasto repertorio di musica classica, moderna e canti natalizi, saranno premiate anche le scuole vincitrici della manifestazione "Il Presepe: ottocento anni di storia", concorso di presepi dedicato alle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie di primo e secondo grado, del Lazio. (Com)