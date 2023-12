Speciale scuola: Luparelli (Sce Roma), su funzionari servizi educativi dalla destra solo bugie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quelli che al governo nazionale stanno facendo danni a più non posso nel mondo della scuola e sul campo dei diritti di genere, ora arrivano fino alla mistificazione della realtà sulla vicenda dei funzionari dei servizi educativi". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Sinistra civica ecologista in Campidoglio, Alessandro Luparelli. L'amministrazione capitolina "sta semplicemente applicando quanto previsto dal contratto nazionale delle Funzioni Locali per il personale in servizio all' interno di nidi e scuole dell' infanzia. I funzionari dei servizi educativi opereranno nel rispetto di norme e contratto a sostegno delle attività legate ai nidi e alle scuole, così come anticipato ai sindacati dal competente dipartimento scuola nel corso dei confronti avuti già dal luglio scorso", conclude. (Rer)