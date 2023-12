Natalità: Bordignon (Associazioni familiari), in calo anche nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La natalità "continua a calare anche nel 2023, l'inflazione ha eroso la capacità di acquisto delle famiglie concentrandole sulle cosiddette 'spese obbligate', non stanno pagando le rate dei mutui circa 200 mila famiglie e ci sono circa 130 mila case all'asta". Lo scrive in una nota il presidente del forum delle Associazioni familiari, Adriano Bordignon, intervenuto a "Demografica". "La questione dello squilibrio demografico in Italia è conosciuta da tempo, ma non abbiamo l'Italia non ha espresso una reazione significativa rispetto all'enormità del problema che sta segnando il destino del nostro Paese. Oggi abbiamo affrontato il tema di come lavoro e welfare impattano su famiglia e progetti natalistici. Sul tema del lavoro scontiamo tre grandi spread rispetto ad altri Paesi europei: lavoro giovanile, lavoro femminile, azioni per la conciliazione e condivisione. In tutti i Paesi industrializzati ad alti tassi di occupazione femminile corrispondono più alti tassi di natalità, mentre noi lo abbiamo troppo basso. Il lavoro femminile - prosegue - è poi gravato dal nodo di remunerazioni troppo distanti da quelle degli uomini, percorsi di crescita professionale impervi ed 'espellenti', una maternità percepita come penalizzante il lavoro, donne viste come le uniche 'caregiver naturali' e caregiving percepito come nemico della produttività. Le aziende soprattutto le più grandi, stanno facendo la loro parte ma serve un quadro sistemico, fiscale e organizzativo che faciliti il cambio di passo anche per le Imprese medie e piccole. Il welfare aziendale diventa sempre più strategico ma serve: stabilizzare in modo strutturale alcuni provvedimenti quali i fringe benefit, semplificazione della normativa sul welfare territoriale e incrementare strumenti tecnologici per facilitare l'utilizzo del welfare", conclude Bordignon.(Com)