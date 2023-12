Serbia: monitoraggio Crta, forze di maggioranza aumentano presenza sui media in vista del voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la campagna elettorale in Serbia la maggioranza di governo al potere ha aumentato di oltre il 10 per cento la permanenza nei media più influenti e il presidente serbo Aleksandar Vucic, che non è un candidato alle elezioni, ha ottenuto 14.500 secondi in più rispetto a tutti gli altri attori politici messi insieme. E' una delle conclusioni del secondo monitoraggio sulla campagna elettorale nel Paese balcanico in vista delle elezioni di domenica prossima, condotta dal Centro per la ricerca, la trasparenza e la responsabilità (Crta). Secondo Crta, durante gli oltre 40 giorni di campagna elettorale, "la disuguaglianza nei media è stata maggiore, i rappresentanti del partito al potere in prima serata hanno occupato il 75 per cento del tempo", e i media "hanno contribuito alla disuguaglianza" tanto che spesso, anche quando apparivano rappresentanti dell'opposizione, "venivano presentati in un tono negativo". Secondo la stessa organizzazione, nelle settimane scorse si è verificato "un abuso sistematico delle istituzioni, delle funzioni pubbliche e dei media più influenti" e "la pressione sugli elettori è diventata più profonda, più brutale e crudele, soprattutto nella pubblica amministrazione e nei servizi sociali". Sono stati inoltre registrati 40 incidenti legati ad attacchi a locali, stand e attivisti del partito. Nella conferenza stampa è stato detto che l'organizzazione metterà a disposizione 3 mila osservatori in mille seggi elettorali durante le elezioni di domenica prossima.(Seb)